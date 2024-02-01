В Аскинском районе прошел спортивный праздник в рамках конкурса «Трезвое село»

В деревне Тульгузбаш Аскинского района прошёл межрегиональный спортивный праздник в рамках конкурса «Трезвое село». Сельчане уже одерживали победу в прошлом году на районном этапе состязания. Теперь планируют закрепить за собой звание населенного пункта, ведущего самый здоровый образ жизни, на уровне республики, а выигранные средства направить на улучшение инфраструктуры села.

Эмоции зашкаливают не меньше, чем на соревнованиях за золотые медали. Группа поддержки выкрикивает имя своего фаворита, поддерживая спортсменов на нелегкой трассе. Деревня Тульгузбаш принимает межрегиональные лыжные гонки. Участники приехали из четырех районов республики и соседних регионов.

Соревнования в селе проводятся в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Тульгузбашевцы в прошлом году вышли в лидеры района, получили денежный сертификат. В этом хотят взять пальму первенства на региональном этапе. Село небольшое, но население здесь трудолюбивое: в каждом дворе есть хозяйство, развивается фермерское дело – занимаются производством мяса, молока, деревообработкой.

Проекту «Трезвое село» в республике уже пять лет. С каждым годом все больше жителей деревень присоединяются к нему и выбирают здоровый образ жизни. По итогам рейтинга трезвости регионов Башкортостан в 2022 году стал лидером в ПФО и поднялся в общефедеральном списке с 22-й на 16-ю позицию.