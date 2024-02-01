В Уфе прошел промотур для экскурсоводов, гидов и краеведов

Его провели в ресторане Kumpan Terra. Его создатель и идейный вдохновитель Михаил Кумпан исследует ДНК башкирской земли через историю, гастрономию и традиции народностей, проживающих в республике.

Ресторатор хочет собрать уникальные рецепты предков, популяризировать их, дать им второе дыхание, новое, современное прочтение. Еще один вектор его работы – сотрудничество с фермерами. Он использует их продукцию в своем проекте. Это сыры, местная конина, рыба, утки и гуси. Мужчина планирует вывести напитки и еду на уровень искусства и постараться сделать их понятными для людей.