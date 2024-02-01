В Уфе прошла торжественная церемония открытия Года семьи

В честь этого в колонном зале прошло награждение федеральными и республиканскими наградами: званием «Мать-героиня», она присуждается женщинами воспитавшим 10 и более детей, медалью ордена «Родительская слава» и медалью «Родительская доблесть».

В Уфу со всей республики приехали семьи, ставшие примером и совершившие подвиг, воспитав и поставив на ноги детей, у многих вместе с родными воспитываются и приёмные. Но они не делят на своих и чужих, одинаково даря любовь всем.

2024 год указом президента страны объявлен Годом семьи. Ещё больше внимания будет уделяться родителям и детям. Новые меры поддержки появятся и на республиканском уровне.