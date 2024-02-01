В Башкирии продолжают возрождать народные промыслы

Одно из крупнейших предприятий, сохранивших традиции и этнику – «Агидель». Производство развивается, создаются новые направления, линейки, чтобы идти в ногу со временем, опираясь на богатое прошлое. Предприятие как народное достояние также поддерживают власти республики и Минпромторг России.

Перед тем как эти красавицы появились на свет, мастера советовались с музейными специалистами. Стараясь детально воссоздать одежду, присущую тому или иному роду башкир. Один народ, одна культура, которая выражается в таком многообразии. И куда легче, признаются мастера, работать над настоящей одеждой.

Туристическому опыту этих сестёр позавидуют многие. Они объездили Россию и соседние страны. Они как презентация умения наших мастеров. В продажу скоро поступят и варианты, которые туристы легко смогут увезти домой.

Мастера, творящие здесь, столь же уникальны, как и их работы. Профессионалы, работающие в этнике. Десятилетиями набивали руку, набирались опыта. Заменить одного из таких мастеров, будь то швея или художник практически невозможно. На предприятии таких называют штучным товаром. И не сосчитать сколько матрёшек, шкатулок, посуду прошло через руки Гузель Уваровой. На «Агидели» мастер с 1975 года.

Первый заказ из Астаны. Казахстанские партнёры попросили партию матрёшек в национальном стиле. Из-за схожести культур мастера смогли быстро перестроиться и создать колоритные образы.

Пряжу измеряют не метрами, а килограммами. Тут сохранились не только советские весы, но и старинные методы ткачества. Ковры делают вручную, принцип работы мало чем отличается от того, что практиковали в прошлые столетия башкирские мастерицы.

На прошлой неделе башкирская делегация посетила Казахстан. По итогам этой поездки два соглашения о сотрудничестве заключила и «Агидель». Предприятие уже несколько лет получает поддержку от Минпромторга России, субсидии идут и от республики.

О необходимости сохранения народных промыслов на оперативном совещание говорил и глава республики.

В Конгресс-холле нужно организовать форум. Пусть придут те, кто непосредственно изготавливает, мы с ними поговорим, послушаем, что им нужно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика предоставляет субсидии на возмещение закупа сырья, покупку оборудования и доходогенерирующие проекты.

Основной показатель, который есть – это увеличение количества самих народно-художественных изделий, так и предприятий, которые начнут работать. Если брать по муниципальному образованию, то это всё-таки 500 человек. По организациям пока не так много, есть 14 организаций, с которыми мы работаем. Мы с каждым отрабатываем, чтобы вошли в реестр НХП, чтобы можно было оказать федеральные меры поддержки. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан