Ратмир Мавлиев предупредил жителей Башкирии о мошенниках

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал жителям республики о том, что от его имени мошенники рассылали сообщения. Информацией руководитель администрации города поделился в своих социальных сетях.

Мошенники создают фальшивые страницы с именами чиновников, потом пишут людям и просят перевести деньги на безопасный счет. По словам мэра, такая схема стала популярной в республике. Ранее на мошенников пожаловалась министр семьи и труда Ленара Иванова.