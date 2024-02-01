В Башкирии пресекли деятельность двух мужчин, которые продавали нелегальный алкоголь

В Башкирии была пресечена незаконная деятельность двоих мужчин, которые организовали канал поставки и сбыта нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.
Предварительно установлено, что мужчины 1961 и 1976 года рождения закупали нелегальную продукцию в Свердловской области, после чего реализовывали жителям Башкирии. У мужчин изъяли более 1150 бутылок алкоголя без маркировки, 520 литров спиртосодержащей продукции в канистрах без наименований, а также 1350 бутылок 95% антисептического раствора на общую сумму 905 тысяч рублей.
При расследовании также выяснилось, что один из злоумышленников ранее судим за аналогичное преступление. Белокатайский межрайонный суд назначил одному из фигурантов уголовного дела наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 120 тысяч рублей. Второму подсудимому суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штраф в размере 180 тысяч рублей.