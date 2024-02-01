В Башкирии пресекли деятельность двух мужчин, которые продавали нелегальный алкоголь

В Башкирии была пресечена незаконная деятельность двоих мужчин, которые организовали канал поставки и сбыта нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Предварительно установлено, что мужчины 1961 и 1976 года рождения закупали нелегальную продукцию в Свердловской области, после чего реализовывали жителям Башкирии. У мужчин изъяли более 1150 бутылок алкоголя без маркировки, 520 литров спиртосодержащей продукции в канистрах без наименований, а также 1350 бутылок 95% антисептического раствора на общую сумму 905 тысяч рублей.