Владимир Путин принял участие в открытии студенческого кампуса в Уфе

В Уфе состоялось открытие студенческого кампуса. В торжественном мероприятии дистанционно по видеосвязи принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он назвал Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ одним из крупнейших образовательных центров страны.

Фото №1 - Владимир Путин принял участие в открытии студенческого кампуса в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку строительства объекта. По словам руководителя республики, молодежь Уфы отчаянно нуждалась в новых студенческих общежитиях, так как в столице региона студентов всегда было очень много.

Мы хотели в рамках кампуса сделать эталонное пространство для студенческой и научно-образовательной среды и сегодня представляем первую очередь. Это 37 тыс кв м, научно-образовательная среда – 20 лабораторий. Здесь среда для студенческого творчества и предпринимательства.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

В настоящее время в Уфе завершается проектирование второй очереди объекта общей площадью 103 тысячи квадратных метров, где семь башен общежитий объединят единым стилобатом.

Владимир Путин поблагодарил Главу Башкирии за приглашение лично посетить Уфу:

С удовольствием приеду в Башкирию, у вас добрая земля и радушные люди, республика развивается очень хорошими темпами! Вот здесь только что было сказано, что руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов, аспирантов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается - создать эталонные пространства.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации
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