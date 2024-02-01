Владимир Путин принял участие в открытии студенческого кампуса в Уфе

С удовольствием приеду в Башкирию, у вас добрая земля и радушные люди, республика развивается очень хорошими темпами! Вот здесь только что было сказано, что руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов, аспирантов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается - создать эталонные пространства.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации