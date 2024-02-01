Владимир Путин принял участие в открытии студенческого кампуса в Уфе

В Уфе состоялось открытие студенческого кампуса. В торжественном мероприятии дистанционно по видеосвязи принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он назвал Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ одним из крупнейших образовательных центров страны.
Глава Башкирии Радий Хабиров выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку строительства объекта. По словам руководителя республики, молодежь Уфы отчаянно нуждалась в новых студенческих общежитиях, так как в столице региона студентов всегда было очень много.
В настоящее время в Уфе завершается проектирование второй очереди объекта общей площадью 103 тысячи квадратных метров, где семь башен общежитий объединят единым стилобатом.
Владимир Путин поблагодарил Главу Башкирии за приглашение лично посетить Уфу: