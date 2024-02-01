Радий Хабиров представил Владимиру Путину первую очередь студенческого кампуса в Уфе

От получения научных фундаментальных знаний до разработки готовых технологических решений. Сегодня в Уфе состоялся запуск первой очереди Межвузовского студенческого кампуса. Официальный старт работе IQ-парка, который является частью Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, дал Президент страны.

Владимир Путин в режиме видеоконференции вышел на связь с несколькими регионами России, где открылись сегодня объекты современных кампусов. В Уфе с главой государства на прямой связи были руководитель республики Радий Хабиров и ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

В стенах Межвузовского кампуса в Уфе будут не просто заниматься наукой, но и разрабатывать конкретные технологические решения для экономики и других отраслей республики и страны.