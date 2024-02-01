В Уфе прошла церемония открытия Года семьи

В честь этого в колонном зале состоялась церемония награждения федеральными и республиканскими наградами: званием «Мать-героиня», она присуждается женщинами воспитавшим 10 и более детей, медалью ордена «Родительская слава» и медалью «Родительская доблесть». В Уфу со всей республики приехали семьи, ставшие примером и совершившие подвиг, воспитав и поставив на ноги детей, у многих вместе с родными воспитываются и приёмные. Но они не делят на своих и чужих, одинаково даря любовь всем.

Как частичка одного большого семейного очага. Лампада в руках тех, кто точно знает, как сохранить этот огонь. В колонном зале собрались родители решившие: сыновей и дочек много не бывает.

У каждой из семьи своя история и философия. Как маленькое государство со своими ценностями, планами и мечтами. У супругов Кормщиков одно из желаний уже сбылось.

Компанию на торжественной церемонии каждой семье составили члены республиканского Правительства. Руководитель администрации главы рядом с семьей Ахмеровых. Это они ещё недавно встречались с президентом страны. Заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов составила компанию участникам всероссийского конкурса «Семья года». А призёры конкурса «Успешная семья Приволожья» Фархутдиновы на торжестве были в компании Ленары Ивановой.

За последние 10 лет в республике количество многодетных семей увеличилось на треть. Супруги Давлетовы сами росли в больших и дружных семьях. Поэтому, встретив друг друга, решили – у них будет также. Сейчас воспитывают двух сыновей и двух дочек. Пока идут по стопам мамы, художественного руководителя сельского ДК. Танцуют, рисуют, поют.

Самоотверженность некоторых матерей поражает. У Веры Александровны и её мужа Алексея Яковлевича 11 детей, один из которых приёмный. Сегодня ей вручили звание «Мать-героиня». Но сама женщина признается, семья – это всегда усилия и любовь двух людей.

2024 год указом президента страны объявлен годом семьи. Еще больше внимания будет уделяться родителям и детям. Новые меры поддержки появятся и на республиканском уровне.

Весь этот год будет наполнен различными новыми инициативами, новыми мероприятиями, конкурсами, фестивалями и так далее. Очень надеемся на дополнительные – федеральные меры поддержки. Уже вышел указ президента о государственной поддержки многодетных семей, и появилась единая форма удостоверения статуса многодетной семьи. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан