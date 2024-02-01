В центре Уфы изменилось движение для пешеходов

В центре Уфы на одном из перекрёстков изменилось движение для пешеходов. На пересечении улиц Заки Валиди и Цюрупы введено П-образное движение пешеходов. Изменения направлены на снижение аварийности, увеличение пропускной способности транспортного потока и уменьшения заторов.

Также, с 2022 года на улицах и перекрестках в Уфимской агломерации идёт внедрение интеллектуальной транспортной системы. Модернизация светофоров, системы мониторинга транспортных потоков. Всего предусмотрено обновить 140 светофоров, на сегодняшний день уже работают 101 «умный» светофор.

С 18 января текущего года ликвидирован нижний пешеходный переход через улицу Заки Валиди, находящийся между домами № 8 и 12 по улице Цюрупы. С двух сторон проезжей части установили дополнительный забор и табличку с надписью «Пешеходный переход закрыт».