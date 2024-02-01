В Уфе прошел студенческий форум «Дома»

Для ребят, которые учатся в других регионах страны. На площадке прошла ярмарка вакансий с представителями крупнейших предприятий Башкортостана, мастер-классы и «встреча без галстуков», где молодежь пообщалась с политиками, кинорежиссерами, певцами и блогерами.

Не хлебом и солью, а вкусными кыстыбый встречали участников форума в Конгресс-холле «Торатау». Эта локация привлекла особое внимание студентов и спикеров. Каждый мог научиться готовить, а затем и попробовать знаменитое башкирское блюдо.

Площадка организована для студентов, обучающихся за пределами республики. Ребятам провели открытые переговоры, связанные с реализацией идей, участием в грантах, развитием землячества в вузах. Также состоялся диалог с политиками, кинорежиссерами, певцами и блогерами.

Студенческий форум «Дома», проект инициированный Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Впервые он проводился в 2020 году. А сегодня он собрал около 300 студентов, обучающихся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах страны.

Прошла и ярмарка вакансий, куда были приглашены представители разных отраслей Башкортостана. Студентам провели встречи с кадровыми службами и мастер-класс по поиску работы и стажировке в крупных предприятиях республики.

Мы пригласили самые крупные предприятия Республики Башкортостан для того, чтобы показать какие вакансии сейчас есть и в каких специалистах нуждаются наши крупнейшие предприятия для того, чтобы наши ребята понимали, что выпустившись из вуза, они точно могут найти здесь работу, причём очень высокооплачиваемую в самых наших крупных холдингах. Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Сейчас в Башкортостане на одного незанятого гражданина приходится более четырёх вакансий. Всего их количество на сегодняшний день составляет 47 тыс. единиц, из которых 70% – рабочие профессии.