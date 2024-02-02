В Башкирии на Нугушском водохранилище будет работать дополнительный спасательный отряд

На Нугушском водохранилище будет создан дополнительный спасательный отряд. Его численность составит 22 человека. Об этом в своих соцсетях сообщил и. о. председателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Фото №1 - В Башкирии на Нугушском водохранилище будет работать дополнительный спасательный отряд

Соответствующее распоряжение принято правительством республики. В настоящее время создается спасательная инфраструктура для несения службы и хранения техники.

По мнению Кирилла Первова, созданное подразделение позволит оперативно реагировать на сообщения о тех, кто попал в экстренные ситуации на указанной территории.

Приглашаем всех, кто считает, что помогать людям это их призвание, на работу в должности спасателя в новый отряд. Телефон для справок 8 (347)285-85-16.

Кирилл Первов, и. о. председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям

Фото: стоп-кадр видео телеграм-канала Кирилла Первова 

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