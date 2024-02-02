В Башкирии на Нугушском водохранилище будет работать дополнительный спасательный отряд

Приглашаем всех, кто считает, что помогать людям это их призвание, на работу в должности спасателя в новый отряд. Телефон для справок 8 (347)285-85-16.

Кирилл Первов, и. о. председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям