В Башкирии на Нугушском водохранилище будет работать дополнительный спасательный отряд

На Нугушском водохранилище будет создан дополнительный спасательный отряд. Его численность составит 22 человека. Об этом в своих соцсетях сообщил и. о. председателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Соответствующее распоряжение принято правительством республики. В настоящее время создается спасательная инфраструктура для несения службы и хранения техники.
По мнению Кирилла Первова, созданное подразделение позволит оперативно реагировать на сообщения о тех, кто попал в экстренные ситуации на указанной территории.
Фото: стоп-кадр видео телеграм-канала Кирилла Первова