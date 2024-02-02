В Башкирии в расписании школьников появятся новые предметы

Будет скорректирована и образовательная программа по предмету «Труд (технология)». На сегодня в школах нет унифицированной программы: где-то дети получают только бытовые навыки, а где-то в рамках курса «Технология» изучают робототехнику. В рамках предмета будут как обязательные, так и вариативные модули. В число обязательных войдут модули «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство». Так что, например, сельские школы в рамках вариативного модуля могут преподавать основы животноводства и растениеводства. Предмет дает практические навыки, готовит детей к жизни, помогает в выборе будущей профессии.

Константин Толкачев, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан