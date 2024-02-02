В Башкирии в расписании школьников появятся новые предметы

С нового учебного года в связи с принятием закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в школах введут новые предметы.

Фото №1 - В Башкирии в расписании школьников появятся новые предметы

Как рассказал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, это будут «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».

В настоящее время в школьном расписании есть похожие занятия. Однако учебную программу по ним будут корректировать.

Так, в предмете «Основы безопасности и защиты Родины» появятся новые модули «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» и «Военная подготовка. Основы военных знаний».

Остальные модули сегодняшнего «ОБЖ» менять не будут: школьники так же будут знакомиться с основами безопасности в быту, в общественных местах, получать основы медицинских знаний и прочее.

Будет скорректирована и образовательная программа по предмету «Труд (технология)». На сегодня в школах нет унифицированной программы: где-то дети получают только бытовые навыки, а где-то в рамках курса «Технология» изучают робототехнику. В рамках предмета будут как обязательные, так и вариативные модули. В число обязательных войдут модули «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство». Так что, например, сельские школы в рамках вариативного модуля могут преподавать основы животноводства и растениеводства. Предмет дает практические навыки, готовит детей к жизни, помогает в выборе будущей профессии.

Константин Толкачев, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан

Башкирские парламентарии возьмут на контроль вопросы материально-технической и учебно-методической готовности образовательных учреждений Башкирии. Кроме того, подготовлены рекомендации в адрес регионального Министерства образования и науки, районных отделов и управлений в сфере образования.

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