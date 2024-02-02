В Башкирии в расписании школьников появятся новые предметы

С нового учебного года в связи с принятием закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в школах введут новые предметы.
Как рассказал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, это будут «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».
В настоящее время в школьном расписании есть похожие занятия. Однако учебную программу по ним будут корректировать.
Так, в предмете «Основы безопасности и защиты Родины» появятся новые модули «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» и «Военная подготовка. Основы военных знаний».
Остальные модули сегодняшнего «ОБЖ» менять не будут: школьники так же будут знакомиться с основами безопасности в быту, в общественных местах, получать основы медицинских знаний и прочее.
Башкирские парламентарии возьмут на контроль вопросы материально-технической и учебно-методической готовности образовательных учреждений Башкирии. Кроме того, подготовлены рекомендации в адрес регионального Министерства образования и науки, районных отделов и управлений в сфере образования.