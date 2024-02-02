Жительница Уфы достает своих соседей по подъезду

Как сообщает телеграм-канал "Поток", пожилая жительница Уфы буквально издевается над жителями своего подъезда в доме по улице Российской. На лифте она доезжает до определенного этажа и, не выходя из него, кидает в двери соседей тарелки, банки с жидкостью.

Случается, что старушка в ночное время начинает стучать по батареям, разбрасывает в подъезде мусор, оставляет фекалии, топит соседей с нижнего этажа. Каждая выходка пенсионерки сопровождается новыми образами: то она в темных очках на глазах, то со сдутыми шарами и касками на голове.

Соседи писали в полицию, обращались к медикам. Но пока безрезультатно.