В Башкирии отец «девочки-маугли» намерен добиться лишения матери родительских прав

Судебные приставы Башкирии рассказали о состоянии и самочувствии 10-летней девочки, которую взаперти несколько лет держала родная мама.
Напомним, неделю назад в Стерлитамаке правоохранителям удалось установить местоположение 31-летней женщины и ребёнка. Горе-мать ведёт аморальный образ жизни. Она совсем не занималась воспитанием дочери, её благополучием. Ребёнок закончил лишь первый класс, а соседи даже не знали о существовании девочки.
Теперь женщине грозит уголовная ответственность. За дочерью из Москвы приедет отец. Он намерен настаивать на лишении матери родительских прав.
Сама девочка быстро освоилась в социальном учреждении, подружилась с другими воспитанниками.