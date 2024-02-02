В Башкирии отец «девочки-маугли» намерен добиться лишения матери родительских прав

Сейчас эмоциональное состояние ребенка стабильное. По словам психолога центра, часто адаптация у детей проходит тяжело. Девочка уже подружилась с другими воспитанниками. Когда судебные приставы навестили девочку, она рисовала. По словам самого ребёнка, она хочет остаться с друзьями. Говорит, здесь варят вкусный суп.

представители службы судебных приставов РБ