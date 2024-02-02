В Башкирии отец «девочки-маугли» намерен добиться лишения матери родительских прав

Судебные приставы Башкирии рассказали о состоянии и самочувствии 10-летней девочки, которую взаперти несколько лет держала родная мама.

Фото №1 - В Башкирии отец «девочки-маугли» намерен добиться лишения матери родительских прав

Напомним, неделю назад в Стерлитамаке правоохранителям удалось установить местоположение 31-летней женщины и ребёнка. Горе-мать ведёт аморальный образ жизни. Она совсем не занималась воспитанием дочери, её благополучием. Ребёнок закончил лишь первый класс, а соседи даже не знали о существовании девочки.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность. За дочерью из Москвы приедет отец. Он намерен настаивать на лишении матери родительских прав.

Сама девочка быстро освоилась в социальном учреждении, подружилась с другими воспитанниками.

Сейчас эмоциональное состояние ребенка стабильное. По словам психолога центра, часто адаптация у детей проходит тяжело. Девочка уже подружилась с другими воспитанниками. Когда судебные приставы навестили девочку, она рисовала. По словам самого ребёнка, она хочет остаться с друзьями. Говорит, здесь варят вкусный суп.

представители службы судебных приставов РБ 
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