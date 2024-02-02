В Зианчуринском районе открылся новый центр «Мой бизнес»

В селе Исянгулово Зианчуринского района открыли новый центр «Мой бизнес» – уже 13-й в Башкортостане. Каждый из присутствующих в формате круглого стола офлайн и онлайн смог пообщаться с представителями профильных ведомств.

Обратиться в центры могут как действующие, так и начинающие предприниматели, а также самозанятые, экспортеры, инвесторы и физлица, которые только планируют открыть своё дело. Отделения работают по принципу «одного окна» и предоставляют посетителям по всей стране необходимую помощь и господдержку.