В Башкирии юный изобретатель дает вторую жизнь поломанным вещам

В селе Акъяр прошло мероприятие в честь Дня детского изобретения. В его рамках юный изобретатель Айдар Исмагилов представил свои работы ученикам 4 класса. Мальчик с ранних лет увлекается конструированием. В его коллекции более 150 творений.
В их числе миксер, морской телеграф, вентилятор, робот-мойщик полов. 12-летний разработчик также дает вторую жизнь поломанным вещам. Изобретения требуют знаний механики, электрики, навыков программирования и конструирования.
На празднике были проведены различные конкурсы, дети смогли попробовать себя в роли изобретателей. Сейчас Айдар учится в 6 классе и посещает кружок робототехники. В будущем планирует стать инженером или программистом.