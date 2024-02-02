Из Уфы в зону СВО после отпуска проводили мобилизованных

Сегодня к месту несения службы из Уфы проводили военнослужащих. Это граждане, призванные в рамках частичной мобилизации. Две недели они провели дома в отпуске. Практически все посвятили это время семье, встречались с близкими и решали бытовые вопросы. Отправка традиционно прошла на площадке перед «Уфа-Ареной». Многие бойцы с собой захватили и гостинцы для боевых товарищей.
В республике продолжают набирать на военную службу по контракту. В пункты отбора могут обратиться мужчины до 65 лет включительно и женщины до 45. У желающих есть возможность попасть и в одно из действующих именных подразделений, сформированных в Башкортостане. О порядке поступления на службу можно узнать по единому справочному номеру 117.Кроме того, можно обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту на улице Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм, на сайтах башбат.рф и Минобороны России. Для контрактников и их семей предусмотрен широкий перечень социальных льгот и гарантий.