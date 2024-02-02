Пять управленцев из Башкирии примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России»

Суперфинал пятого юбилейного конкурса «Лидеры России» пройдет в конце февраля в московском Манеже. Туда прошли пять управленцев от Башкортостана. Им полагается по 1 млн рублей на образование.

На окружном финале в Нижнем Новгороде они вошли в число 46 победителей. За три дня провели мастер-классы «Уроки лидерства» для школьников и сами получили консультации экспертов.