В Башкирии мужчина задушил 92-летнюю пенсионерку футболкой

В Белебее 41-летний мужчина задушил 92-летнюю пенсионерку футболкой. Преступление он скрывал несколько месяцев.

С июня прошлого года мужчина проживал с пожилой тётей своей бывшей супруги. Пенсионерке был необходим постоянный уход по здоровью, мужчина помогал женщине, по доверенности забирал её пенсию. В начале октября по просьбе пенсионерки он привёз её в садовый домик, где ранее проживал брат женщины.

В доме они разошлись по разным комнатам, мужчина начал выпивать, женщина сделала ему замечание, чем сильно разозлила. Горожанин задушил несчастную футболкой, а потом спрятал тело убитой в погребе.

Мужчина закрыл домик и уехал к бывшей супруге, с которой проживал до января. С пенсионеркой никто близко не общался, поэтому её пропажу не заметили. Мужчина продолжил получать её пенсию и тратить на свои нужды. Вскоре он не выдержал мук совести и сознался во всём экс-супруге. В полицию мужчина пришёл сам.