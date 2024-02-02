Глава Башкирии представил Межвузовский студенческий кампус научному сообществу

Межвузовский студенческий кампус распахнул двери и начал свою работу. Новый IQ-парк сегодня научному сообществу представил глава республики. Образовательный объект создается при поддержке нацпроекта «Наука и университеты». Кампус в Уфе должен вывести образование и науку в Башкортостане на новый, мировой уровень.

Лаборатория аддитивных технологий. Здесь с помощью 3D-принтеров молодые ученые создают копии костей человека. Не только в учебных целях используется умное оборудование. На нем можно, например, изготовить искусственные суставы для эндопротезирования. И это лишь одна из нескольких высокотехнологичных лабораторий Башгосмедуниверситета, которые расположились в здании нового IQ-парка.

От задумки до проведения тестирования на биологическую активность и выхода на последующую разработку лекарственного препарата. То есть в этих стенах будут не просто заниматься наукой, а получать конкретный продукт. В этом и заключается одна из задумок создания в Уфе межвузовского кампуса.

Официальный запуск первой очереди межвузовского кампуса в Уфе состоялся накануне в режиме видеоконференцсвязи с президентом страны, а с сегодняшнего дня кампус открывает свои двери для студентов, научного сообщества и бизнеса.

Этот большой проект стал возможен благодаря нашей совместной работе. Мы активно участвовали в конкурсе на получение права строить кампус. Попали сразу в первую очередь, в восьмёрку первых кампусов и получили федеральную поддержку. Вчера мы представили первую очередь нашего кампуса Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. А сегодня пригласили руководителей наших вузов, научных институтов, руководителей ведущих кафедр, чтобы показать, что нами сделано. Наш кампус – один из лучших со всех точек зрения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Несколько этажей кампуса выделены под конкретные вузы: Уфимский университет науки и технологий, БГМУ и УГНТУ. Деятельность лабораторий и научных центров будет осуществляться в кооперации с вузами и бизнес-партнерами по всей стране. В IQ-парке также разместились предпринимательская точка кипения, центр молодежного инновационного творчества, стартап-студии, бизнес-акселератор, зона коворкинга.

Кампус создаётся по принципу эталонного пространства для научно-образовательной деятельности и студенческого творчества, отметил в своем выступлении перед представителями научного сообщества республики Радий Хабиров. За вклад в строительство кампуса Глава Башкортостана также вручил госнаграды. Впереди ещё более серьезная задача, подчеркнул руководитель региона. Это реализация второй очереди проекта.

IQ-парк – это только первая очередь. Вторая очередь предполагает строительство 103 тысяч кв. м. Это 4 300 студенческих мест. Это семь башен, самая высокая из которых – более 30 этажей. Непростая задача, потому что сроки стоят предельно жёсткие. Но у нас уже есть опыт, слаженная команда и воля. И мы справимся. Поздравляю всех с открытием первой очереди кампуса. Считаю, что за последние десятилетия это наиболее значимый вклад в развитие высшей школы и науки Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан