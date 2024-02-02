Глава Башкирии представил Межвузовский студенческий кампус научному сообществу

Межвузовский студенческий кампус распахнул двери и начал свою работу. Новый IQ-парк сегодня научному сообществу представил глава республики. Образовательный объект создается при поддержке нацпроекта «Наука и университеты». Кампус в Уфе должен вывести образование и науку в Башкортостане на новый, мировой уровень.
Лаборатория аддитивных технологий. Здесь с помощью 3D-принтеров молодые ученые создают копии костей человека. Не только в учебных целях используется умное оборудование. На нем можно, например, изготовить искусственные суставы для эндопротезирования. И это лишь одна из нескольких высокотехнологичных лабораторий Башгосмедуниверситета, которые расположились в здании нового IQ-парка.
От задумки до проведения тестирования на биологическую активность и выхода на последующую разработку лекарственного препарата. То есть в этих стенах будут не просто заниматься наукой, а получать конкретный продукт. В этом и заключается одна из задумок создания в Уфе межвузовского кампуса.
Официальный запуск первой очереди межвузовского кампуса в Уфе состоялся накануне в режиме видеоконференцсвязи с президентом страны, а с сегодняшнего дня кампус открывает свои двери для студентов, научного сообщества и бизнеса.
Несколько этажей кампуса выделены под конкретные вузы: Уфимский университет науки и технологий, БГМУ и УГНТУ. Деятельность лабораторий и научных центров будет осуществляться в кооперации с вузами и бизнес-партнерами по всей стране. В IQ-парке также разместились предпринимательская точка кипения, центр молодежного инновационного творчества, стартап-студии, бизнес-акселератор, зона коворкинга.
Кампус создаётся по принципу эталонного пространства для научно-образовательной деятельности и студенческого творчества, отметил в своем выступлении перед представителями научного сообщества республики Радий Хабиров. За вклад в строительство кампуса Глава Башкортостана также вручил госнаграды. Впереди ещё более серьезная задача, подчеркнул руководитель региона. Это реализация второй очереди проекта.
Проект создания кампуса предполагает еще строительство целого комплекса зданий. Это семь башен, связанных единым кольцом-стилобатом, где разместятся жилые площади и общественные пространства. Также в рамках второй очереди планируется построить четырехэтажное здание, в котором будут расположены лаборатория «Фотоника», Школа 21 и геномный центр.