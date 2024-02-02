В Уфе задержали водителя, который на дороге пешехода после аварии
В Уфе в конце января произошла авария, в которой пострадала 47-летняя женщина. Виновника ДТП нашли.
Пешеход пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на женщину наехал неустановленный водитель на «Ниве». С места происшествия он скрылся, а пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
Выяснилось, что за рулём авто находился 35-летний мужчина. Свою вину он отрицать не стал, но сообщил, что растерялся и не знал, как действовать себя при наезде на человека.
За оставление водителем в нарушение ПДД места дорожной аварии, участником которого он являлся, задержанный был привлечен к административной ответственности по части. На днях, решением мирового судьи ему было назначено наказание в виде лишения права управления автомобилем сроком на 1 год. По факту причинения телесных повреждений пешеходу в результате наезда продолжается административное расследование, решение и наказание водителю по которому будет принято после всех процессуальных действий.