В Минздраве Башкирии рассказали о снижении показателя младенческой смертности

В Башкортостане показатель младенческой смертности за пять лет снизился с 6 до 3,9 промилле. Такие данные озвучили во время совещания руководителей органов исполнительной власти субъектов страны в сфере здравоохранения и главных внештатных специалистов Приволжского федерального округа, курирующих вопросы детства и родовспоможения. Председателем выступила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

В республике внедрен мониторинг критических акушерских состояний. В динамике за три года выросло число поставленных на учет беременных, рожениц и родильниц на 172%. Это напрямую повлияло на индекс выживаемости пациенток. В 2023 году стартовал расширенный неонатальный скрининг новорожденных на 36 наследственных и врожденных заболеваний. Базой проведения исследований для семи субъектов ПФО является Республиканский медико-генетический центр.