В Уфе в Институте истории, языка и литературы началась цифровизация фонотеки

В Институте истории, языка и литературы УФИЦ РАН началась масштабная цифровизация фонотеки. Это архивные записи начиная с 30-х годов прошлого века, несущие большую ценность для сохранения башкирской культуры и фольклора.

Об этом сегодня представители научного сообщества рассказали на пресс-конференции, посвященной новейшим исследованиям и разработкам в разных областях. Помимо гуманитарных исследований, ученые занимаются изобретением полимеров, катализаторов для работы механизмов в условиях Арктики, измеряют дыхание экосистемы в рамках карбонового проекта.