В Башкирии прошел молодежный фестиваль в рамках конкурса «Трезвое село»

В селе Абишево прошёл молодежный фестиваль «Парапальные соревнования». Спортивные соревнования прошли в рамках республиканского этапа «Трезвое село – 2023» у подножия горы Парапал.

Название связано со старинной легендой, согласно которой здесь жили три батыра. Собрались все, кто ведет здоровый образ жизни и любит физкультуру и спорт. На молодежный фестиваль приехали шесть команд из разных уголков Миякинского района.

Завершился фестиваль награждением победителей почетными грамотами и подарками. Абсолютными победителями молодежного фестиваля стала команда из Акъюловского сельсовета. Бригада из деревни Малоарслангулово заняли второе место, а из Федоровского сельсовета – третье.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Уфимская волна