В Башкирии прошел молодежный фестиваль в рамках конкурса «Трезвое село»

В селе Абишево прошёл молодежный фестиваль «Парапальные соревнования». Спортивные соревнования прошли в рамках республиканского этапа «Трезвое село – 2023» у подножия горы Парапал.
Название связано со старинной легендой, согласно которой здесь жили три батыра. Собрались все, кто ведет здоровый образ жизни и любит физкультуру и спорт. На молодежный фестиваль приехали шесть команд из разных уголков Миякинского района.
Завершился фестиваль награждением победителей почетными грамотами и подарками. Абсолютными победителями молодежного фестиваля стала команда из Акъюловского сельсовета. Бригада из деревни Малоарслангулово заняли второе место, а из Федоровского сельсовета – третье.