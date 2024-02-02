В Уфе прошёл семинар, посвящённый 23-му пограничному отряду

23-му пограничному отряду исполнилось 100 лет. В честь векового юбилея в Уфе прошёл научно-практический семинар, на который съехались ветераны подразделения со всего региона. Отряд был создан в феврале 1924 года в городе Каменец-Подольский. Бойцы отряда ранним утром 22 июня 1941 года в числе первых приняли бой с гитлеровцами.