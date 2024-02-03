Боец полка «Башкортостан» поблагодарил жителей Сибая за гумпомощь и поддержку

Мужчина с патриотичным позывным «Сибай» подписал контракт с Минобороны России в мае прошлого года. Не так давно ему удалось приехать в краткосрочный отпуск, и, наконец, увидеться с новорождённой дочерью. Сейчас боец служит в полку «Башкортостан» командиром танка.

На встрече с главой администрации Азаматом Юлдашбаевым боец от себя и сослуживцев передал слова благодарности всем жителям города за активную поддержку. Со словами благодарности на встречу ещё один участник СВО с позывным «Кир». Он подписал контракт в июле 2022 года.

Сейчас бойцам нужны маскировочные сети, нательное белье, утеплённые резиновые сапоги, медикаменты, носилки, бензопилы, бензиновые и дизельные генераторы, пиломатериалы.