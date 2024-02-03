Жители Башкирии продолжают активно помогать участникам СВО

В Салаватском районе не только плетут сети, но и производят печи для военнослужащих. В Стерлитамаке местные предприниматели собрали гумпомощь. Специальная военная операция стала серьёзной проверкой для жителей республики, которые проявляют доблесть и солидарность, поддерживая бойцов. У многих волонтёров – родные на передовой.

За песней быстрее и дело спорится быстрее. У них практически нет свободного времени. Волонтёры Салаватского района ежедневно приходят сюда, целыми коллективами.

За это время появились разные способы плетения маскировочных сетей. Волонтеры уже знают, какие из них наиболее полезны для бойцов на передовой.

Студенты со сварочными аппаратами в руках штампуют печи одну за другой. Необходимый металл передают местные жители, а также помогает районный Союз ветеранов боевых действий. Уже отслужившие свой срок арматура, трубы, газовые баллоны получают вторую жизнь, принося пользу на передовой. Станислав Николюк понимает всю важность своей работы, у него на передовой служит отец. Печи должны передать тепло домашнего очага и родных сердец.