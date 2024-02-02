Владимир Путин оценил новый детский онкоцентр в Уфе

Владимир Владимирович, мы видим с каким вниманием вы относитесь ко всему, что связано с лечением детей с тяжелыми заболеваниями. Поэтому позвольте передать вам огромные слова благодарности от родителей этих детей, которые находятся сегодня здесь. Нам действительно этот центр был нужен. Я хотел бы также доложить, что за последние пять лет в нашей республике введены беспрецедентные объемы мер поддержки и формирования инфраструктуры здравоохранения. И это нашло отражение в том, что основные показатели, в том числе демографические существенно улучшились. Вы 5 лет назад обратили внимание на показатели младенческой смертности в регионе. Мы этот вопрос решили, сегодня она у нас ниже среднероссийских показателей.