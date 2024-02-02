Владимир Путин оценил новый детский онкоцентр в Уфе

Сегодня Президент России Владимир Путин в Туле провел совещание по строительству онкоцентров. В рамках видеосовещания глава государства принял участие в открытии сразу несколько подобных медицинских центров по стране.
Владимиру Путину в том числе презентовали новый Центр детской онкологии и гематологии, который сегодня открылся в башкирской столице. На данный момент центр стал самым модернизированным центром в регионе. Он сможет подарить надежду на лечение многим больным детям.
«К сожалению, дети болеют и порой болеют очень тяжело. Мы хотели, чтобы у нас в Башкортостане были самые лучшие условия и для лечения и для комфортного их нахождения в медучреждении. Это, действительно, сейчас один из самых высокотехнологичных объектов в регионе, здесь находится уникальная диагностическая лабораторная база. С момента как было принято решения о федеральной поддержке проекта, Михаил Альбертович (прим. ред — Мурашко) ориентировал нас на то, чтобы наш центр был объектом 21 века. Нас курирует Центр Димы Рогачева академик Александр Румянцев и все наши врачи прошли необходимую стажировку.
Владимир Владимирович, мы видим с каким вниманием вы относитесь ко всему, что связано с лечением детей с тяжелыми заболеваниями. Поэтому позвольте передать вам огромные слова благодарности от родителей этих детей, которые находятся сегодня здесь. Нам действительно этот центр был нужен. Я хотел бы также доложить, что за последние пять лет в нашей республике введены беспрецедентные объемы мер поддержки и формирования инфраструктуры здравоохранения. И это нашло отражение в том, что основные показатели, в том числе демографические существенно улучшились. Вы 5 лет назад обратили внимание на показатели младенческой смертности в регионе. Мы этот вопрос решили, сегодня она у нас ниже среднероссийских показателей.
Я еще раз хотел поблагодарить правительство РФ за очень слаженную и эффективную работу. Спасибо вам», — сказал Радий Хабиров.
Владимир Путин по достоинству оценил новый онкоцентр в Уфе.
«Радий Фаритович, вы знаете, все что касается развития здравоохранения — это наша обязанность, а то что касается здоровья детей — это святая обязанность. Поэтому будем работать в этом направлении и дальше. А то что у вас младенческая смертность стала ниже среднероссийских показателей — это хороший результат. Я вас поздравляю с этим», — подытожил выступление руководителя Башкирии Владимир Путин.
Добавим, что строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии велось в рамках национального проекта «Здравоохранение» и завершилось в конце 2023 года. Работы начались осенью 2021 года. Центр планировали сдать в 2024 году, но строители ускорились в силу особого значения объекта и поручения Главы республики Радия Хабирова. Общая сметная стоимость строительства центра превысила 4 млрд рублей.