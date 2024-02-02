В Уфе сегодня распахнул свои двери Центр детской онкологии и гематологии

Старт работе медучреждения дал Президент России – Владимир Путин. Объект сдали на год раньше. Участие в открытии Центра приняли глава республики Радий Хабиров и заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Современное медучреждение, оснащенное высокотехнологичным оборудованием для маленьких пациентов, позволит им получать качественную помощь, не выезжая из республики.

Долгожданный запуск Центру детской онкологии и гематологии в Уфе дает глава государства. Старт строительству долгожданного объекта, который возводился в рамках национального проекта «Здравоохранение» был дан в 2021 году. И стал подарком, как для маленьких пациентов республики, так и для их родителей.

Самое главное, что с открытием Центра открылась можно сказать новая страница в региональной медицине – отныне процедуры, ради которых приходилось ехать в федеральные центры, проводятся в Башкортостане. Речь идёт о работе с клеточными технологиями. Ранее трансплантация костного мозга у нас не проводилась ни детям, ни взрослым. Криохранилище для размещения стволовых клеток оборудование уникальное даже в ПФО. Материал хранится здесь не ограничено при температуре ниже 120 градусов.

Стоимость проекта чуть более 4 млрд рублей, полтора из них – средства из федерального бюджета. Возводилось медучреждение в рамках национального проекта. Центр включает в себя отделения онкологии, гематологии, трансплантации костного мозга, несколько видов лабораторий, оперблок. Коечный фонд составляет 92 места.

Заместитель министра здравоохранения России отметила, что Башкортостан очень высокими темпами реализует программы по модернизации медорганизаций. Это не только федеральные проекты, но и возведённые по инициативе Главы Башкортостана.

Мы видим, что медицинская помощь в республике приближается к населению. Это касается учреждений первичного звена, это касается и высокотехнологичных центров оказания помощи и детям, и взрослым. Сегодняшний объект, который подготовлен уже к сдачи, введён в эксплуатацию, он является ярким примером того, как современные технологии приближаются к населению. Евгения Котова, заместитель министра здравоохранения России

Глава республики отметил, что объект как долгожданный, так и главный в контуре лечения онкозаболеваний. Объект был сдан на год раньше запланированной даты и уже принимает маленьких пациентов со всей республики.

Это большая трагедия и боль, когда ребёнок тяжело болен. С другой стороны – это большая ответственность для нас всех, что мы должны создать самые лучшие условия. Чтобы лечить тяжёлые заболевания, надо обладать и оборудованием для диагностики, и операционными, и высоким уровнем профессионализма врачей. Все эти три момента мы объединили здесь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отделение иммунологии, появившееся в стенах Центра, тоже по сути считается уникальным. У детей с поломкой в защитной системе снижены способности организма противостоять инфекциям. Отныне эти пациенты будут лечиться тоже дома.