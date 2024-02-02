Ребята из Башкирии проходят сборы по робототехнике в УУНиТ

На базе технопарка филиала Уфимского университета науки и технологий в Стерлитамаке проходят учебно-тренировочные сборы по робототехнике для ребят со всего региона. Так школьники проходят подготовку к участию в региональном этапе олимпиады. Им нужно освоить программирование и конструирование мобильного робота на платформе «Ардуинo», закрепить теоретические и практические знания, а также разработать проект.

Пайка – один из самых ответственных этапов сборки. От этого зависит функционирование всей системы. Арслан Аралбаев вместе с командой уже собрал своего робота. Сейчас он дописывает программу для него и тестирует. Робототехникой юноша увлекается с 7 класса.

Для этого есть стол с черной разметкой, где ребята и проверяют, как работает их робот. На данном этапе выявляются недочёты, которые нужно скорректировать. Мастерская похожа на один большой цех. Здесь собрались победители муниципальных этапов по направлению «технологии» – «робототехника». Такие сборы на площадке Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий проходят впервые. Инициатором выступает Центр развития талантов «Аврора».

Участие в учебно-тренировочных сборах принимают 30 школьников. Все на бесплатной основе. Недельная образовательная программа предполагает написание проекта по робототехнике, а также проверку по теоретическим и практическим знаниям.