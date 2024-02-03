Врачи прокомментировали открытие детского онкоцентра в Уфе

При поддержке президента страны мы получили новый высокотехнологичный центр детской онкологии и гематологии, в региональные власти обеспечили динамику строительных работ. Главный решенный сегодня вопрос – то, что болеющие дети из Башкирии смогут лечиться дома, а не ездить в федеральные онкоцентры, что было очень тяжело и для них, и для родителей, ведь во многих случаях лечение занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ильдар Галимов, заведующий кафедрой детской хирургии БГМУ