Врачи прокомментировали открытие детского онкоцентра в Уфе

2 февраля в Уфе открылся Центр детской онкологии и гематологии. В торжественном мероприятии принял участие Президент России. Владимир Путин не только похвалил республику за открытие столь важного медицинского центра, но и отметил сокращение младенческой смертности в Башкирии.
Известные врачи прокомментировали открытие онкоцентра в Уфе.
Приблизить помощь, которую дети раньше получали только в федеральных клиниках, к месту проживания ребенка, создать условия, чтобы рядом с ним находились его родители, расширить возможности для диагностики заболеваний, для лечения — это очень важный шаг для сохранения здоровья детей в республике. Современная структура, предусмотренная в этом здании, позволит коллегам развивать самые современные технологии, которые помогают детям выживать в таких сложных ситуациях. Например, таких, как трансплантация костного мозга. Это огромный технологический рывок для медицины республики.Евгения Котова, заместитель министра здравоохранения России
Такое грандиозное событие стало возможным благодаря поддержке Владимиром Путиным республики и Радия Хабирова. Меры поддержки медицины республики действительно беспредеценты. За последние пять лет в Башкирии открыли более 10 объектов первичного звена, 350 ФАПов, завершается строительство хирургического корпуса кардиоцентра, благодаря поддержке и умелой работе, создан мощный инфекционный центр, спасший тысяч жизни, работает ситуационный центр, решающий проблемы людей. Инвестиции в медицину сейчас это здоровая республика завтра!Римма Утяшева, заслуженный врач РБ, депутат Госдумы
Новый центр дает беспрецедентное развитие медицине Башкортостана. Современное оборудование позволит успешно лечить самые сложные случаи и консультироваться с коллегами из Москвы. Он сделан для детей. Это не больничные палаты. Внутри есть арт-пространства, специальные школы для малышей. Недавно мы открыли центры в Казани, Воронеже, строятся центры в Воронеже и Краснодаре. Уфимский центр - лучший из тех, что построены, строятся или будут построены в рамках программы «Детство».Александр Румянцев, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева»
Новый центр построен с учетом опыта ведущих европейских и российских онкогематологических центров и сочетает в себе высочайший уровень комфорта для пребывания ребенка и родителей, функциональности и противоэпидемической безопасности. Он оснащен самым современным оборудованием для диагностики и лечения онкогематологических заболеваний и иммунодефицитных заболеваний. Для республики это большой технологический рывок!Виктор Малиевский, профессор кафедры госпитальной педиатрии Башкирского медуниверситета
При поддержке президента страны мы получили новый высокотехнологичный центр детской онкологии и гематологии, в региональные власти обеспечили динамику строительных работ. Главный решенный сегодня вопрос – то, что болеющие дети из Башкирии смогут лечиться дома, а не ездить в федеральные онкоцентры, что было очень тяжело и для них, и для родителей, ведь во многих случаях лечение занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.Ильдар Галимов, заведующий кафедрой детской хирургии БГМУ