В Уфе задержали 6 нетрезвых водителей

43 водителя не соблюдали требования дорожных знаков и разметки, 17 — требования дорожных знаков грузового транспорта, 30 — не уступили дорогу пешеходам, 41 водитель не пристёгивались ремнями безопасности. Также было зафиксировано 24 нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части.