В Уфе задержали 6 нетрезвых водителей

В ГИБДД Уфы поделились результатами массовых рейдов. Так, за прошедшие сутки в столице зафиксировали 53 ДТП.
Сотрудниками ГИБДД были задержаны шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также пресечены 362 нарушения правил ПДД.
43 водителя не соблюдали требования дорожных знаков и разметки, 17 — требования дорожных знаков грузового транспорта, 30 — не уступили дорогу пешеходам, 41 водитель не пристёгивались ремнями безопасности. Также было зафиксировано 24 нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части.