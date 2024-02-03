В Уфе задержали 6 нетрезвых водителей

В ГИБДД Уфы поделились результатами массовых рейдов. Так, за прошедшие сутки в столице зафиксировали 53 ДТП.

Фото №1 - В Уфе задержали 6 нетрезвых водителей

Сотрудниками ГИБДД были задержаны шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также пресечены 362 нарушения правил ПДД.

43 водителя не соблюдали требования дорожных знаков и разметки, 17 — требования дорожных знаков грузового транспорта, 30 — не уступили дорогу пешеходам, 41 водитель не пристёгивались ремнями безопасности. Также было зафиксировано 24 нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части.

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