В Уфе мужчина позволил своей собаке растерзать дворняжку

В Демском районе зафиксировали жуткий случай. Мужчина позволил своему псу растерзать дворняжку.
Как сообщает портал Mash Batash, инцидент произошёл прямо на глазах у прохожих. Сам хозяин собаки только смотрел на то, как его пёс мучает дворняжку. На замечания он реагировал неадекватно и обещал спустить собаку и на людей.
Активисты уже написали заявление на мужчину. По словам волонтеров, из-за болевого шока пострадавшая собака могла умереть. Сейчас по окрестностям ведутся её поиски. При этом оказалось, что это не первое обращение в полицию — пёс и раньше нападал на животных.
Фото: Mash Batash.