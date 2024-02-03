В Уфе мужчина позволил своей собаке растерзать дворняжку

Активисты уже написали заявление на мужчину. По словам волонтеров, из-за болевого шока пострадавшая собака могла умереть. Сейчас по окрестностям ведутся её поиски. При этом оказалось, что это не первое обращение в полицию — пёс и раньше нападал на животных.