Под Уфой мужчина спас ребёнка из полыхающего дома

Оказалось, 7-летний ребёнок остался без присмотра взрослых и решил поиграть с зажигалкой. Внезапно загорелись домашние вещи, кровать. Дом заполонило дымом. Мальчик попытался исправить ситуацию и отрыл окно и входную дверь. После этого он сразу позвонил матери.

К счастью, дым заметил Наиль Г. Он смело забежал в дом, нашёл в ванной комнате ребёнка и вытащил его на улицу через окно. После этого мужчина с коллегами вновь забежал в дом, чтобы поискать жильцов ещё.