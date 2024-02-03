В Башкирии подросток травмировался после разгерметизации баллона с газом

2 февраля в Кармаскалинском районе зафиксировали несчастный случай. 17-летний подросток пострадал в деревне Подлубово.

Фото №1 - В Башкирии подросток травмировался после разгерметизации баллона с газом

Парень занёс с улицы в тёплое помещение 50-литровый баллон с пропаном и подключил его к газовой плите, чтобы поставить чайник. Он прикурил сигарету – раздался хлопок. Произошла разгерметизация баллона. Помещение вагончика, в котором находился подросток, загорелось.

Молодой человек получил ожоги различной степени головы, шеи, туловища и конечностей. Также пострадали дыхательные пути. Пострадавшего доставили в больницу №18 в Уфе.

Известно, что подросток прибыл в деревню на подработку.

Фото: МЧС по РБ. 

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