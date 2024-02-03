В Башкирии подросток травмировался после разгерметизации баллона с газом

Парень занёс с улицы в тёплое помещение 50-литровый баллон с пропаном и подключил его к газовой плите, чтобы поставить чайник. Он прикурил сигарету – раздался хлопок. Произошла разгерметизация баллона. Помещение вагончика, в котором находился подросток, загорелось.