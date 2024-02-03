С верой в победу: как на СВО проходят будни бойцов из Башкирии

Вдали от дома, с верой в победу. На защите мирного населения Донецкой народной республики от вооруженных формирований Украины стоят в том числе и добровольцы из Башкортостана в составе южной группировки войск России.

Эти леса бойцы штурмовой роты знают как свои пять пальцев. Обходя минные заграждения, мобилизованные отправляются на выполнение очередного задания. В подразделении служат не только ребята из Башкортостана, но и других регионов России. Себя они считают боевыми братьями, и уже не раз спасали друг друга.

Сейчас БМП уже в строю, и помогает штурмовикам выполнять боевые задачи. Подразделение выбивает противника из опорников на Донецком направлении специальной военной операции. Уроженец Сибая с позывным «Башкир» говорит, что у него оба деда дошли до Берлина в годы ВОВ, вернулись с победой. А на СВО погиб муж сестры, который служил танкистом. Приехал продолжить его дело.