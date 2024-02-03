В Башкирии проводят массовые проверки водителей

Сотрудники ГИБДД работают на оживлённых улицах городов и районов республики, а также проверяют укромные улицы, которыми любят передвигаться выпившие автовладельцы.

А вечер пятницы самое время для таких водителей. Конец рабочей недели и выходные – те дни, когда госавтоинспекторы пожинают плоды чужой безрассудности. Улица Комсомольская одна из оживлённых артерий города. Здесь сотрудники ГИБДД устроили массовые проверки водителей.

Перед госавтоинспекторами «засветились» те, кто внимания к себе не привлекает. Молодые люди, предпочитающие передвигаться в темноте.

Если ранее водители уже получали предписание об устранении нарушений, но не исполнили его, то за неповиновение законному распоряжению сотрудника любителям тонировки может грозить до 15 суток административного ареста. Отойти от правил, признается молодой человек, подтолкнул возраст. А вот водитель этой «наглухо» тонированной «Камри» испытывает эстетическое удовольствие, да и предпочитает больше сумрак.

А в Дуванском районе госавтоинспекторы задержали крадущегося уже под покровом ночи 61-летнего местного жителя. Алкотестер показал опьянение. Мужчина молча пытался принять неизбежное, куда больше переживала супруга.

А вспоминать об этом моменте нарушитель будет уже скорее всего сидя в общественном транспорте. Автомобиль на штрафстоянку, водителя в суд.

А этот автовладелец особо и не расстроился. И даже пытался шутить. Уфимские студенты колледжа решили, что из игрушечных машин они уже выросли и за 68 тыс. купили четверку на троих. Когда госавтоинспекторы заметили подозрительный автомобиль очередь «кататься» была 17-летнего парня.