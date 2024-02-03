В Башкирии активно готовятся к предстоящим выборам Президента России

Чуть больше месяца остается до выборов Президента страны. Общественники активно готовятся к предстоящему главному политическому событию года. За честностью, открытостью и прозрачностью всех процедур будут следить более 7 тыс. наблюдателей. Активно к выборам готовится штаб Лиги молодёжной политики. Активисты, в их числе много студентов, будут размещать на участках своих представителей.