У стенда Башкирии на выставке «Россия» прошло дефиле с национальным колоритом

Дефиле с национальным колоритом. На Международной выставке «Россия» в Москве у стенда республики Уфимский колледж технологии и дизайна представил коллекцию одежды под названием «Башкортостан». В костюмах переплетались современные и традиционные мотивы, дополненные орнаментом. К слову, головные уборы и украшения – это отсылка в легендарной коллекции «Золото Сарматов».

В День здоровья республика представила свои достижения в области здравоохранения. В частности, эксперты презентовали гостям работу центра управления сердечно-сосудистыми заболеваниями и показали, как работает кардиофлешка, которая позволяет пациентам самим следить за своим здоровьем. Гости также могли получить бесплатные консультации врачей. Накануне стартовали Дни торговли и в первый день Молочная кухня республики провела беспроигрышную лотерею, где в качестве подарков были и вкусные угощения.