Башопера готовит премьеру постановки «В ночь лунного затмения»

Артисты Башоперы проводят последние репетиции перед премьерой постановки «В ночь лунного затмения». Опера Салавата Низаметдинова по произведению Мустая Карима ставится не в первый раз. В этом году она посвящена 105-летию со дня рождения великого башкирского поэта. Создатели отмечают, что в этот раз зритель увидит произведение на сцене в новом прочтении.