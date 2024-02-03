Башопера готовит премьеру постановки «В ночь лунного затмения»

Артисты Башоперы проводят последние репетиции перед премьерой постановки «В ночь лунного затмения». Опера Салавата Низаметдинова по произведению Мустая Карима ставится не в первый раз. В этом году она посвящена 105-летию со дня рождения великого башкирского поэта. Создатели отмечают, что в этот раз зритель увидит произведение на сцене в новом прочтении.
В основе сюжета – конфликт из-за неприятия традиций. После смерти старшего сына глава рода Танкабика хочет отдать согласно обычаю его вдову среднему сыну. Но он противится этому, желая остаться со своей возлюбленной Зубаржат. Масло в огонь подливает появление Дервиша, который преследует свою цель.