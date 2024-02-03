Жительница Уфы создает неповторимые образы кукол «Блайз»

Башкирская красавица, стильная леди, русалка – всё это куклы ручной работы, созданные жительницей из Уфы. Гузель Исмагилова – кастомайзер. Она создаёт неповторимые образы популярных кукол. На её счету уже более 100 работ, разлетевшихся по всей России.

В руках мастера, рождается искусство. Отрисовка, опил, шлифовка. На пластмассовой заготовке появляются черты будущей куклы. Работа над созданием лица может занять целый день и каким будут нос, губы, подбородок и скулы – зависит от фантазии автора.

Реалистичная отрисовка губ, румянец, родинки и веснушки – и кукла словно оживает. Именно здесь проявляется стиль, отличающий всех кастом мастеров кукол «Блайз».

Гузель, творческая личность. В прошлом танцор, но во время третьего декрета решила заняться рукоделием. Сначала отшивала тканевые игрушки, а год назад сделала свою первую куклу из пластика. Бренд назвала в честь главного ценителя её работ – дочери Анны.

Принять участие в изготовлении могут и дети. Гузель проводит мастер-классы по финальной сборке кукол для их будущих обладателей. Дети могут выбрать цвет глаз, волос, стиль одежды, создав неповторимый характер новой подружке.

На наших глазах родилась еще одна – башкирская красавица. Кукла создана по мотивам женских образов народного ансамбля им. Файзи Гаскарова. Национальный костюм сшит руками Гузель, как и остальные наряды для кукол. Ценным подспорьем стал и фестиваль «Айда играть», где мастерица представляла свои работы.