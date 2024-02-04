В России на следующей неделе стартует зимняя «Спартакиада сильнейших»

Она пройдёт по 16 олимпийским видам спорта. Стартует турнир 9 февраля, а состоятся соревнования на территории пяти субъектов страны. Практически во всех дисциплинах выступят и представители республики. К примеру, заключительную тренировку перед поездкой на спартакиаду провела сборная России по шорт-треку. Команда под руководством Андрея Максимова готовилась в Уфе.

Ранее в Коломне состоялся чемпионат страны, где Семен Елистратов выиграл многоборье. А в Саранске на 4-ом этапе кубка России по шорт-треку уфимец завоевал две бронзовые награды на дистанциях 500 и 1500 метров. Кроме того, в командной эстафете сборная Башкортостана выиграла серебро. В Уфе спортсмены провели работу над ошибками, особое внимание тренеры уделяли тактическим действиям на льду.