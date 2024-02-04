В Уфе прошли соревнования по лыжным гонкам в поддержку СВО

Сегодня в Уфе на территории комплекса «Биатлон» прошли соревнования по лыжным гонкам в поддержку специальной военной операции. Всего на мероприятии собралось 260 участников. Первыми стартовали дети, затем работники судебной системы, а также ветераны. Соревнования такого формата в нашей республике проводятся в пятый раз. В этом году также участие приняли представители судебных систем Республики Татарстан, Удмуртской Республики и Самарской области. В программе были забеги по нескольким видам гонок. Это масс-старт и эстафета.