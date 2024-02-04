В Уфе прошли соревнования по лыжным гонкам в поддержку СВО

Сегодня в Уфе на территории комплекса «Биатлон» прошли соревнования по лыжным гонкам в поддержку специальной военной операции. Всего на мероприятии собралось 260 участников. Первыми стартовали дети, затем работники судебной системы, а также ветераны. Соревнования такого формата в нашей республике проводятся в пятый раз. В этом году также участие приняли представители судебных систем Республики Татарстан, Удмуртской Республики и Самарской области. В программе были забеги по нескольким видам гонок. Это масс-старт и эстафета.

И сегодня вся судебная система нашей республики встали на лыжи. И дети, и семьи, и Год семьи. Ну и конечно, безусловно, это всё объединяет и ещё раз говорит, что Башкортостан – спортивный регион, Россия – великая спортивная держава. И так будет всегда.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Среди представителей судебной системы также прошли забеги на звания «Батыр» и «Хумай» – зрелищные масс-старты среди мужчин и женщин. В них определялись абсолютные победители вне зависимости от возраста.

Я хочу выразить огромную благодарность. Почему, потому что такая акция нужна. Это, прежде всего, когда мы там находимся, именно накануне 23 февраля такое мероприятие проводится и естественном – это очень мощная поддержка.

Булат Юмадилов, президент адвокатской палаты Республики Башкортостан, участник специальной военной операции
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