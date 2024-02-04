Игроки ХК «Салават Юлаев» встретились перед «Уфа-Ареной» с болельщиками

Матур хоккей во дворе. Сегодня на площадке перед «Уфа-Ареной» прошёл настоящий праздник хоккея. Игроки клуба «Салават Юлаев» встретились на льду со своими болельщиками. Ворота защищал нападающий Матвей Гуськов, а Илья Ежов, Евгений Бирюков, Алексей Василевский и Николай Кулёмин играли в атаке.

Необычный состав принёс болельщикам незабываемые эмоции. 11 команд разных возрастов почувствовали себя настоящими хоккеистами. После матчей игроки клуба подарили автографы и памятные фотографии своим болельщикам. Но игроки уфимского клуба подарили зрителям эмоции не только в хоккее. Евгений Тимкин и Николас Мелош попробовали себя даже в теннисе на льду.