В Уфу приехали сильнейшие шахматисты

Мемориал Владимира Старцева собрал 135 спортсменов со всей страны. Выдающийся тренер республики, сам мастер ФИДЕ, ставший вторым на чемпионате мира среди любителей. Владимир Старцев воспитал единственного в Башкортостане международного гроссмейстера Дениса Хисматуллина, который и занимается организацией мемориала.

Республика зарекомендовала себя, как и шахматный регион после Суперфинала в 2021 году. Состязания такого уровня проводятся впервые в Башкортостане. Так сегодня сильнейшие определились в блице – это молниеносная игра, в которой есть нюансы.