В Башкирии семья отравилась газом

В Белорецке устанавливают обстоятельства отравления семьи угарным газом. Об этом сообщает Следком РБ.

3 февраля в больницу Белорецка были доставлены 35-летний мужчина, 29-летняя женщина и двое мальчиков 10 и 8 лет с признаками отравления угарным газом. Предварительно установлено, что члены семьи находились дома, когда почувствовали головокружение и начали терять сознание.