В Башкирии мужчине предъявлено обвинение в убийстве друга

27-летний житель Нефтекамска обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.

По информации ведомства, 1 февраля обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с 30-летним приятелем. Между мужчина вспыхнула ссора, которая переросла в драку, а затем и поножовщину. Обвиняемый нанес потерпевшему удар кухонным ножом в область спины, в результате чего мужчина скончался на месте.