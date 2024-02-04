В Башкирии подросток получил сильные ожоги из-за взорвавшегося газового баллона

В Башкирии подросток получил сильные ожоги. Об этом сообщает МЧС России по Башкирии.

По информации ведомства, 17-летний юноша получил ожоги 1-2-3 степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, а также ожог дыхательных путей. В настоящее время пострадавший находится в реанимации уфимской больницы.