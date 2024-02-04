«Эталонное пространство»: в Уфе открылся Межвузовский студенческий кампус

Ключевое событие недели – открытие первой очереди студенческого кампуса. Мероприятие федерального масштаба, участие в котором принял сам Президент России. Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе IQ-парка, отметив: это важный шаг в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране. Межвузовский студенческий кампус – один из объектов Евразийского научно-образовательного центра. Глава Башкортостана в беседе с Президентом рассказал, что в Уфе хотели создать эталонное пространство для студентов и научного сообщества.
«Уфа – действительно один из крупных образовательных центров в стране», – так Президент отозвался о столице республики, передавая слово Главе Башкортостана. Радий Хабиров в режиме видеоконференцсвязи доложил Владимиру Путину о реализации в Уфе первой очереди межвузовского студенческого кампуса.
Именно к главе государства пять лет назад республика обратилась с предложениями по модернизации инфраструктуры высшей школы и науки в Башкортостане. Радий Хабиров поблагодарил Президента за поддержку и пригласил Владимира Путина в Уфу, чтобы вживую увидеть условия, создаваемые в межвузовском кампусе.
В стенах межвузовского кампуса в Уфе будут не просто заниматься наукой, но и разрабатывать конкретные технологические решения для экономики и других отраслей республики и страны. К примеру, лаборатория аддитивных технологий. Здесь с помощью 3D-принтеров молодые ученые создают копии костей человека. На оборудовании также можно изготовить искусственные суставы для эндопротезирования.
Несколько этажей кампуса выделены под конкретные вузы: Уфимский университет науки и технологий, БГМУ и УГНТУ. В IQ-парке также разместились Предпринимательская точка кипения, Центр молодежного инновационного творчества, стартап-студии, Бизнес-акселератор, зона коворкинга.
Создаваемый в Уфе в рамках Евразийского научного центра межвузовский кампус должен еще больше приблизить страну к важнейшей на сегодняшний день задаче – обеспечение технологического суверенитета России. Деятельность лабораторий и научных центров будет осуществляться в кооперации с вузами и бизнес-партнерами по всей стране. Определена тематика научных исследований исходя из компетенций Башкортостана. Это биомедицина и генетика, инжиниринг и передовые производственные технологии, цифровая и зеленая химия, а также новая среда жизни.
На этой неделе IQ-парк представили научному сообществу. За вклад в его строительство Глава Башкортостана также вручил госнаграды. Впереди ещё более серьезная задача – реализация второй очереди проекта.
Проект создания кампуса предполагает еще строительство целого комплекса зданий. Это семь башен, связанных единым кольцом-стилобатом, где разместятся жилые площади и общественные пространства. Также в рамках второй очереди планируется построить четырехэтажное здание, в котором будут расположены лаборатория «Фотоника», Школа 21 и Геномный центр.