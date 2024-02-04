«Эталонное пространство»: в Уфе открылся Межвузовский студенческий кампус

Ключевое событие недели – открытие первой очереди студенческого кампуса. Мероприятие федерального масштаба, участие в котором принял сам Президент России. Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе IQ-парка, отметив: это важный шаг в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране. Межвузовский студенческий кампус – один из объектов Евразийского научно-образовательного центра. Глава Башкортостана в беседе с Президентом рассказал, что в Уфе хотели создать эталонное пространство для студентов и научного сообщества.

«Уфа – действительно один из крупных образовательных центров в стране», – так Президент отозвался о столице республики, передавая слово Главе Башкортостана. Радий Хабиров в режиме видеоконференцсвязи доложил Владимиру Путину о реализации в Уфе первой очереди межвузовского студенческого кампуса.

Чем отличается Республика Башкортостан? У нас очень большое количество молодёжи. Это 1,085 млн человек. В Приволжском федеральном округе это самый большой показатель. Поэтому нам, конечно, всегда был нужен кампус. Мы очень благодарны Министерству науки и высшего образования России. Почему? Каждый год у нас увеличивается приём на бюджетные места. Но испытывали и испытываем серьёзный недостаток в общежитиях. Поэтому мы, безусловно, приняли участие в конкурсе на кампус. И очень благодарны, что принято решение его строить. Сегодня мы представляем первую очередь кампуса. Это 37 тысяч кв. м. Это научно-образовательная среда, 20 лабораторий. Здесь среда для студенческого творчества и предпринимательства. Мы уже завершаем проектирование второй очереди. Это большая работа, это 103 тысячи кв. м, это семь башен общежитий, объединённых единым стилобатом, где будет то, что называется студенческая среда. Уважаемый Владимир Владимирович! Мы хотели именно в рамках этого кампуса сделать эталонное пространство для студенческой научно-образовательной среды.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - «Эталонное пространство»: в Уфе открылся Межвузовский студенческий кампус

Именно к главе государства пять лет назад республика обратилась с предложениями по модернизации инфраструктуры высшей школы и науки в Башкортостане. Радий Хабиров поблагодарил Президента за поддержку и пригласил Владимира Путина в Уфу, чтобы вживую увидеть условия, создаваемые в межвузовском кампусе.

Спасибо большое за приглашение. С удовольствием приеду в Башкортостан. Действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди, красивая культура. Республика развивается быстрыми, хорошими темпами. Так что с удовольствием это сделаю. Увидимся с вами в ближайшее время и поговорим по вопросам развития республики. И, конечно, хочу поздравить руководство регионов с этим событием. Это важные шаги в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране. Это только начало, и для некоторых объектов, о которых мы сейчас говорили, это только первый этап. Здесь только что было сказано, что руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов, аспирантов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается – создать эталонные пространства. Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

В стенах межвузовского кампуса в Уфе будут не просто заниматься наукой, но и разрабатывать конкретные технологические решения для экономики и других отраслей республики и страны. К примеру, лаборатория аддитивных технологий. Здесь с помощью 3D-принтеров молодые ученые создают копии костей человека. На оборудовании также можно изготовить искусственные суставы для эндопротезирования.

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Несколько этажей кампуса выделены под конкретные вузы: Уфимский университет науки и технологий, БГМУ и УГНТУ. В IQ-парке также разместились Предпринимательская точка кипения, Центр молодежного инновационного творчества, стартап-студии, Бизнес-акселератор, зона коворкинга.

Фото №2 - «Эталонное пространство»: в Уфе открылся Межвузовский студенческий кампус

Создаваемый в Уфе в рамках Евразийского научного центра межвузовский кампус должен еще больше приблизить страну к важнейшей на сегодняшний день задаче – обеспечение технологического суверенитета России. Деятельность лабораторий и научных центров будет осуществляться в кооперации с вузами и бизнес-партнерами по всей стране. Определена тематика научных исследований исходя из компетенций Башкортостана. Это биомедицина и генетика, инжиниринг и передовые производственные технологии, цифровая и зеленая химия, а также новая среда жизни.

На этой неделе IQ-парк представили научному сообществу. За вклад в его строительство Глава Башкортостана также вручил госнаграды. Впереди ещё более серьезная задача – реализация второй очереди проекта.

IQ-парк – это только первая очередь. Вторая очередь предполагает строительство 103 тысяч кв. м. Это 4 300 студенческих мест. Это семь башен, самая высокая из которых – более 30 этажей. Непростая задача, потому что сроки стоят предельно жёсткие. Но у нас уже есть опыт, слаженная команда и воля. И мы справимся. Поздравляю всех с открытием первой очереди кампуса. Считаю, что за последние десятилетия это наиболее значимый вклад в развитие высшей школы и науки Башкортостана.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Проект создания кампуса предполагает еще строительство целого комплекса зданий. Это семь башен, связанных единым кольцом-стилобатом, где разместятся жилые площади и общественные пространства. Также в рамках второй очереди планируется построить четырехэтажное здание, в котором будут расположены лаборатория «Фотоника», Школа 21 и Геномный центр.

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