«Эталонное пространство»: в Уфе открылся Межвузовский студенческий кампус

Спасибо большое за приглашение. С удовольствием приеду в Башкортостан. Действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди, красивая культура. Республика развивается быстрыми, хорошими темпами. Так что с удовольствием это сделаю. Увидимся с вами в ближайшее время и поговорим по вопросам развития республики. И, конечно, хочу поздравить руководство регионов с этим событием. Это важные шаги в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране. Это только начало, и для некоторых объектов, о которых мы сейчас говорили, это только первый этап. Здесь только что было сказано, что руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов, аспирантов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается – создать эталонные пространства. Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации